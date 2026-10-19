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Gündem
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 12:48

İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketinin bilançosunu açıkladı!

Sel felaketinin ardından Ayazağa’da yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Vali Davut Gül, dere yataklarındaki işgallerin tamamen temizleneceğini belirtti. Binaların yıkımına dair iddialara açıklık getiren Gül, yalnızca yıkılması gereken yapılar için işlem yapılacağını vurguladı. Öte yandan sel felaketinin bilançosunu da paylaşan Gül, İstanbul’da 6, Kocaeli’de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, tarımsal zararın ise yaklaşık 60 milyon lira olduğunu duyurdu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 12:48

Valisi , bölgesinde sel felaketinin ardından başlatılan saha çalışmalarını ve alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Afetin etkilerini silmek adına tüm kurumların ortaklaşa bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Gül, temel amacın derelerin kendi doğal yataklarında akmasını sağlamak ve bu akışa engel oluşturan tüm işgalleri tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketinin bilançosunu açıkladı!

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları ve alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.
Felaket nedeniyle İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise aranıyor.
Dere yataklarındaki işgalleri ortadan kaldırmak ve derelerin kendi yataklarında akmasını sağlamak temel amaç olarak belirtildi.
Binaların yenilenmesi ve güvenli konutlara taşınmak isteyen vatandaşlara rehberlik hizmeti sunmak üzere Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyete geçti.
Tarımsal alandaki toplam zarar, sera zararları ve küçükbaş hayvan kayıpları dahil olmak üzere yaklaşık 60 milyon lira olarak hesaplandı.
Mağduriyetlerin giderilmesi için hak sahiplerine yardım ödemeleri ulaştırılmaya başlandı.
Hasar tespiti yaptıramayan veya gözden kaçan durumları bulunan vatandaşlar, AFAD Koordinasyon Tırı'na başvurarak yerinde inceleme talep edebilecekler.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketinin bilançosunu açıkladı!

"SADECE YIKILMASI GEREKEN YAPILARA MÜDAHALE EDİLECEK"

Bölgedeki binaların durumuna ve yıkım iddialarına açıklık getiren Vali Gül, kamuoyundaki yanlış algıların önüne geçerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıkılması gereken bir bina varsa bunun yıkılması sağlanır. Yoksa etrafınıza baktığınızda 'Şu bina da yıkılsın, bu bina da yıkılsın.' Ne böyle bir niyetimiz var ne de bunun gerçekliği var."

Gül, yıkım işlemlerinin rastgele değil, yalnızca teknik incelemeler sonucunda zorunlu olduğu tespit edilen yapılar için uygulanacağının altını çizdi.

İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketinin bilançosunu açıkladı!

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ HİZMETE AÇILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ’un bölgedeki koordinasyon toplantısında müjdesini verdiği Kentsel Dönüşüm Ofisi, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde vatandaşların kullanımına sunuldu. Mevcut binalarını yenilemek ve daha güvenli konutlara kavuşmak isteyen hak sahipleri bu ofise başvuruda bulunabilecek. Merkezde vatandaşlara; arsa ve imar durumlarının yanı sıra ada bazında birleşme imkânları gibi kritik konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

ZARAR TESPİTLERİ TAMAMLANDI: ÖDEMELER BAŞLIYOR

Selin hemen ardından başlatılan hasar ve zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Vali Gül, henüz başvuru yapamamış ya da inceleme sırasında gözden kaçmış durumlar için vatandaşları meydanda yer alan AFAD koordinasyon tırına yönlendirdi. Yapılacak yeni başvuruların ardından ekipler derhal sahaya inerek yerinde inceleme gerçekleştirecek.

İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketinin bilançosunu açıkladı!

Ödeme takvimine ve tespit edilen zararlara ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:

3 BİN YAPIDA CİDDİ HASAR 

Ekiplere ulaşan ihbarların çatı akmasından bodrum katlardaki eşyaların tamamen kullanılamaz hale gelmesine kadar geniş bir yelpazede olduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 2 bin ev ve 900 iş yeri olmak üzere toplamda kabaca 3 bin yapıda ciddi zarar tespit edildi. Selden etkilenen ev, iş yeri, yıkılan bina ve dükkânlar için ödemeler bugün itibarıyla başlatılıyor.

TARIMSAL ZARAR 60 MİLYON LİRA

Küçükbaş hayvan kayıpları ve sera zararlarını da kapsayan tarımsal hasarın boyutunun yaklaşık 60 milyon lira olduğu açıklandı. Bu alandaki zararların karşılanmasına yönelik yardımların ulaştırılmasına başlandı.

ACİL DESTEĞİN İKİNCİ DALGASI 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından afetten etkilenen vatandaşlara sağlanan acil yardım desteği kapsamında, geçtiğimiz Cuma günü 5 bin 200 kişiye 10'ar bin lira ödeme yapılmıştı. Bugün ise 2 bin 500 kişiye daha 10'ar bin liralık ödeme ulaştırılacak. Bu desteklerin, nihai zarar tespitine göre yapılacak ana ödemelerden bağımsız bir acil yardım ödemesi olduğu vurgulandı.

İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketinin bilançosunu açıkladı!

İŞ YERİ SAHİPLERİNE VE KİRACILARA DESTEK

Bölgedeki dükkân işletmecilerinin ve kiracıların eşyalarının büyük oranda sular altında kaldığını belirten Gül; zarar gören malzemeler, taşınma masrafları ve iş yerini yeniden kurma süreçleri için maddi destek verilerek mağduriyetlerin giderileceğini açıkladı.

CAN KAYIPLARINDA SON DURUM: 1 KİŞİ ARANIYOR

Sel felaketinin bilançosuna dair acı verici verileri de paylaşan Vali Davut Gül, felaket nedeniyle İstanbul'da 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 1 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiğini söyledi. Ayrıca Kocaeli'den Pendik kıyılarına kadar sürüklendiği belirlenen 2 kişinin cansız bedenine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince ulaşıldı. Bu naaşlarla birlikte İstanbul sınırları içinde ulaşılan toplam cansız beden sayısı 8'e yükseldi. Vali Gül, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

İSTANBUL'DA 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERDEKİ 2 ÖLÜMÜN NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Valisi Davut Gül, “Konu konserle ilgili değil. Konsere giden üç hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konserle ya da konserde yenilen ve içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca ölüm ve yaralanma olduğu için adli süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.

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#İstanbul
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#sel felaketi
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