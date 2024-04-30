İstanbul Valisi Davut Gül'ün 1 Mayıs mesajında 'İstanbul' vurgusu

30 Nisan 2024 17:57 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:57

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında kapalı olan Taksim Meydanı'na giderek yerinde denetim yaptı. Gül ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

"İSTANBUL, EMEĞİN VE EKMEĞİN ŞEHRİ"

Tüm vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Vali Gül, "Gecesini gündüzüne katarak İstanbul’umuzun ve Türkiye’mizin üretim çarklarını çeviren tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Emekçilerin birlik ve dayanışmasının sembolü olan bugün; farklı inanç ve kültürlerin asırlardır kardeşçe yaşadığı bu coğrafyada barışın, huzurun ve dayanışmanın artmasına vesile olsun. Kıymetli Emekçi Kardeşlerim, 4.5 milyon kayıtlı işçisiyle İstanbul; işin, aşın, emeğin ve ekmeğin şehridir. Sizler; şehrimizin, ülkemizin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda çok büyük roller üstleniyorsunuz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte şehrimizde eşitliğin sağlanması, hakların korunması, hakkın yüceltilmesi için tüm samimiyetimizle gayret gösteriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için çalışıyoruz. Bu vesileyle her biri isimsiz birer kahraman olan siz işçi kardeşlerimin kutsal emeklerinin değerince karşılık bulmasını yürekten diliyorum. Türkiye sevdasıyla bu ülke için, bu millet için canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun diyorum. Ekmeğini alnının teriyle kazanan emekçilerimizin Türkiye Yüzyılı’nda da gücümüze güç katacaklarına yürekten inanıyorum. Bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizi canı gönülden selamlıyorum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

1 MAYIS DENETİMİ

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs önlemleri çerçevesinde Beşiktaş, Taksim ve Saraçhane'de ekipleri ziyaret ederek denetim yaptı.