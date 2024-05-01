İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs mesajı: İstanbul'umuz zarar görmedi

01 May 2024 18:28 - Güncelleme : 01 May 2024 18:39

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Gül, mesajında İstanbul ve Türkiye'nin kalkınmasında büyük rol oynayan işçilere seslendi.

Vali Gül, ayrıca, alınan tedbirler çerçevesinde yaşanan ulaşım kısıtlamaları gibi geçici rahatsızlıklar nedeniyle İstanbul halkından özür diledi.

İSTANBULLUYA TEŞEKKÜR!

İstanbul'un huzuru ve güvenliği için alınan bu önlemlerin gerekliliğine vurgu yapan Gül, tüm İstanbulluların feraseti ve sabrına teşekkürlerini sundu.

Gül'ün açıklaması şu şekilde:

1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan;

Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, mülki idare amirlerimize, emniyet müdürlerimize, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, tüm kamu görevlilerine ve Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim.

İKİNCİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!

İlk paylaşımın ardından X hesabından bir mesaj daha yayımlayan Gül, "Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz." dedi.