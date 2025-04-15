İstanbul Valisi Gül'den öğrencilere sokak eylemi uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı eylemlere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Öğrencilerin güvenliği ve geleceğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Gül, bazı provokatörlerin gençleri polisle karşı karşıya getirmeye çalıştığını ve hayallerini çalmayı amaçladığını ifade etti.

Vali Gül, “Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur” dedi. Ayrıca siyasal ve sosyal grupların gençleri kendi çıkarları için kullanabileceğini belirten Gül, “Keşke dememek için dikkatli olun” uyarısında bulundu.

https://x.com/gul_davut/status/1912195546393047372