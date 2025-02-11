İstanbul ve Ankara'da kırmızı et fiyatı kararı! Ramazan ayı için sabitlendi

Ramazan ayına sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş bir adım geldi. Bakanlık, Ramazan ayı için Et ve Süt Kurumu (ESK) eliyle 40 bin kasaplık hayvan temin etti.

MARKETLERDE SATIŞTA

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla temin edilen etler, Kasaplık Hayvanlar Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'ne (PERDER) üye olan marketlerde satışa sunuldu.

İSTANBUL VE ANKARA KIRMIZI ET FİYATI NE KADAR OLDU?

Bu gelişmeye paralele olarak İstanbul ve Ankara'da ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatı da sabitlendi. Buna göre bu iki ilde ramazan bitene kadar dana kuşbaşının kilogramı 399, dana kıyma ise 379 liradan satılacak.