İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi: Kameralara böyle yansıdı!

05 Temmuz 2024 22:38 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 23:15

Türkiye'de gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. İstanbul ve çevre illerde göktaşı heyecanı yaşandı. Vatandaşlar, şehrin birçok noktasından görülen ve göktaşı olduğu tahmin edilen 'alev topu'nu cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı.

Birçok ilçede görülen cismin henüz ne olduğu belirlenemezken, cismi gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izleyerek telefonlarıyla kaydetti.

ÇEVRE İLLERDEN DE GÖRÜLDÜ!

Cismin nereye düştüğü bilinmezken; Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Karabük ve Ankara semalarında da görüldüğü öğrenildi. Sosyal medyaya düşen olay anına ait en net görüntüler beğeni topladı. Videoların 22.10 sıralarında kaydedildiği belirtildi.

GECEYİ AYDINLATTI

Cismin geçişi sırasında oluşan aydınlık heyecana neden oldu. Sakarya semalarında da görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cismin gökyüzün aydınlattığı anlar saniye saniye kaydedildi.

SAKARYA'DA O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sakarya ve birçok ilde gökyüzünde görülen parlak cisim vatandaşları heyecanlandırdı. Gökyüzünde belirerek düşen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim adeta geceyi gündüze çevirdi. Cismin düştüğünü görenler telefonlara sarılarak o anları saniye saniye kaydetti.

"METEORA BENZEMİYOR"

Ünlü astrofizikçi Doç.Dr. Selçuk Topal, sosyal medyadaki görüntülerle ilgili yaptığı ilk açıklamada "Eğer izlediğim görüntüler İstanbul'da az önce olan şey ise o bir meteora değil de uzay çöpüne benziyor. Bir uydu yörünge düzensizliği nedeniyle atmosfere girmiş olabilir. İlk tahminim bu. Meteora benzemiyor." ifadelerini kullandı.

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