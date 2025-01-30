İstanbul ve çevresi için hava uyarısı! Bu geceye dikkat: Camları bile açmayın!

30 Ocak 2025 21:17 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 21:21

İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı. Uzmanlar, havada zehirli gaz birikiminin başladığını belirterek baş ağrısı, halsizlik ve solunum problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekildi. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Vali Gül duyurdu: İstanbul'da ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan oteller kapatılacak

Vali Gül duyurdu: İstanbul'da ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan oteller kapatılacak

İstanbul ve çevre illeri için hava kirliliği konusunda kritik bir uyarı yapıldı. Uzmanların değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 72 saat boyunca karbonmonoksit seviyeleri tehlikeli derecede yüksek olacak. Özellikle perşembe gecesi bu kirliliğin zirveye ulaşacağı belirtiliyor.

Hava Forum’un verdiği bilgilere göre, İstanbul ve çevre illerinde karbonmonoksit seviyesi hızla yükselmeye başladı. Havada belirgin bir koku hissedilirken, uzmanlar açık havada uzun süre kalmamayı ve özellikle gece boyunca camları kapalı tutmayı öneriyor.

DİKKAT EDİLMEZSE SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Bu hava kirliliği baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin, yaşlıların ve çocukların bu süreçte daha dikkatli olması gerekiyor. Açık havada yürüyüş veya spor yapmak solunum yollarını olumsuz etkileyebilir.

Vatandaşların kapalı alanlarda kalmaları, havalandırmayı dikkatli yapmaları ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları halinde gerekli tedbirleri alarak sağlık kuruluşlarına başvurmaları öneriliyor.

KARBONMONOKSİT SOLUMANIN ZARARLARI NELER?

Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğu için fark edilmesi oldukça zordur. Yüksek seviyelerde solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

-Baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir.

-Uzun süre solunduğunda bilinç kaybı ve zehirlenme riski artar.

-Kalp ve solunum hastalıkları olan kişilerde daha ciddi etkilere neden olabilir.

-Açık havada yapılan fiziksel aktiviteler sırasında solunduğunda nefes darlığına yol açabilir.

Özellikle İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşların bu süreçte açık havada uzun süre kalmamaları, egzersiz yapmamaları ve gece saatlerinde camları kapalı tutmaları öneriliyor. Belirtiler gösteren kişilerin ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.