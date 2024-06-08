İstanbul ve Tekirdağ'dan akın akın geliyor! Mor turizm başladı

08 Haziran 2024 15:33 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:39

İstanbul'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ'da havaların ısınmaya başlamasıyla lavanta tarlaları mor renge büründü. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar, mor tonlarına bürünen tarlaları ziyaret etmeye başladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 7 dönümlük alanda ekili lavanta tarlası, ziyaretçilerini bekliyor.İstanbul'dan gelen vatandaşlar, “İstanbul'dan geldik. Çok beğendik ve çok güzel hazırlamışlar. Lavantalar harika” dedi.

YOĞUN TALEP VAR

Tarlanın sahibi Hakan Turgut ise açıklamasında, “Birbirinden güzel dekorasyonlarımızla lavanta bahçemizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizden yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Herkesi birbirinden güzel fotoğraf çekilmeye davet ediyoruz” dedi.