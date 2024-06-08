Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul ve Tekirdağ'dan akın akın geliyor! Mor turizm başladı

İstanbul ve Tekirdağ'dan akın akın geliyor! Mor turizm başladı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 15:33 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:39
İstanbul ve Tekirdağ&#039;dan akın akın geliyor! Mor turizm başladı

İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da lavantaların çiçek açmasıyla tarlalar mor renge büründü. Mora bürünen tarlanın ilk misafirleri ise İstanbul'dan oldu.

İstanbul'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ'da havaların ısınmaya başlamasıyla lavanta tarlaları mor renge büründü. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar, mor tonlarına bürünen tarlaları ziyaret etmeye başladı.

İstanbul ve Tekirdağ'dan akın akın geliyor! Mor turizm başladı - 1. Resim

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 7 dönümlük alanda ekili lavanta tarlası, ziyaretçilerini bekliyor.İstanbul'dan gelen vatandaşlar, “İstanbul'dan geldik. Çok beğendik ve çok güzel hazırlamışlar. Lavantalar harika” dedi.

İstanbul ve Tekirdağ'dan akın akın geliyor! Mor turizm başladı - 2. Resim

YOĞUN TALEP VAR

Tarlanın sahibi Hakan Turgut ise açıklamasında, “Birbirinden güzel dekorasyonlarımızla lavanta bahçemizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizden yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Herkesi birbirinden güzel fotoğraf çekilmeye davet ediyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...