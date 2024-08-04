İstanbul yanıyor! Turistlerin sıcak hava ile imtihanı: Kimi ceketini siper etti, kimi şemsiye açtı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:17
Kavurucu sıcaklar İstanbulluyu bunalttı. Sıcak havaya rağmen İstiklal Caddesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı İstanbul'da bazı turistler gölgelik aradı, bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.
Türkiye'de bunaltıcı hava sıcaklıkları nefes aldırmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sıcaklığı 30 dereceye ulaştı. Kente gelen turistler ise sıcak havaya aldırış etmeden meydan ve caddeleri doldurdu.
TAKSİM'E AKIN ETTİLER
Uzmanların 'Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın' uyarıları yaptığı kentte sıcak havaya rağmen Taksim’e akın etti.
İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı