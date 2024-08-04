İstanbul yanıyor! Turistlerin sıcak hava ile imtihanı: Kimi ceketini siper etti, kimi şemsiye açtı

04 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:17

İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor: Okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor: Okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'de bunaltıcı hava sıcaklıkları nefes aldırmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sıcaklığı 30 dereceye ulaştı. Kente gelen turistler ise sıcak havaya aldırış etmeden meydan ve caddeleri doldurdu.

TAKSİM'E AKIN ETTİLER

Uzmanların 'Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın' uyarıları yaptığı kentte sıcak havaya rağmen Taksim’e akın etti.

İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi.