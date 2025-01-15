İstanbul yolunda yoğun kar yağışı! Trafik durma noktasına geldi

15 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:37

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Trakya'da kar yağışına döndü. Çanakkale-İstanbul yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Bölgede kar küreme ve tuzlama araçları tedbir amaçlı bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarılarının ardından Trakya​ bölgesinde yoğun kar yağışı başladı. Balkanlar'da gelen soğuk hava dalgası Edirne​, Tekirdağ​ ve Kırklareli​'nde hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'un kapısına kadar dayanan kar yağışı​ trafiği de felç etti.

ARAÇLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Çanakkale-İstanbul kara yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Seyir halindeki bir tırın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.

Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, tırları Gelibolu-Keşan kara yolunun 8'inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekletti.

Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışması başlattı. Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.

KAR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ, İstanbul'a yaklaşan kar yağışının ilk sinyallerini verdi. Özellikle Hayrabolu ve çevresindeki kırsal bölgelerde kar kalınlığı artarken, bu durum İstanbul için de hazırlık yapılması gerektiğinin bir göstergesi oldu. Çiftçiler ise kar yağışını büyük bir mutlulukla karşıladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle endişe yaşayan bölgedeki çiftçiler, kar yağışının toprak için can suyu olmasını umut ediyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisinin sürebileceğini ve vatandaşların muhtemel aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları ise bağlantı yollarında yoğun bir çalışma yürüttü