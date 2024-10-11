İstanbul yolunda zincirleme kaza: İki şerit trafiğe kapandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 05:50 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 05:55
Anadolu Otoyolu'un İstanbul istikametinde trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yüzünden 2 şerit trafiğe kapandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe bölgesinde 4 araç trafik kazasına karıştı. Aynı istikamette ilerleyen araçlar birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı