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İstanbul yolunda zincirleme kaza: İki şerit trafiğe kapandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 05:50 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 05:55
İstanbul yolunda zincirleme kaza: İki şerit trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'un İstanbul istikametinde trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yüzünden 2 şerit trafiğe kapandı.

Anadolu OtoyoluSakaryaHendek​ geçişi İstanbul​ istikameti Esentepe bölgesinde 4 araç trafik kazasına karıştı. Aynı istikamette ilerleyen araçlar birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul yolunda zincirleme kaza: İki şerit trafiğe kapandı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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