'İstanbul'a 15 gün kar yağacak' diyerek tarih verdi! Balkanlar'dan yola çıktı

29 Aralık 2024 13:22 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:46

Yılladır kar yağışına hasret kalan İstanbul için müjdeli haber sonunda geldi. Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul'un 15 gün kar yağışı alacağı tahminini paylaşırken tarih de verdi.

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Yaz aylarında büyük su sıkıntıları yaşayan, bu sebeple yer altı sularını besleyen kar yağışına ihtiyaç duyan İstanbul​ için beklenen müjde nihayet geldi. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yıllardır kar yağışına hasret kalan İstanbul sakinlerini sevindirecek son meteorolojik değerlendirmeleri paylaştı.

YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Söscü TV'ye konuşan Köse, 2025 yılında ocak​ ortasından başlayarak Şubat​ ayını da kapsayan süreçte İstanbul'un en az 15 günlük kar yağışı​ almasını beklediklerini duyurdu. Meteorolog Köse, İstanbul özelinde hava durumu tahminlerini paylaştığı açıklamasında ocak ayının ilk haftasında yağmur beklemediklerini, yılbaşının da yağışsız geçeceğini belirtti.

KAR YAĞIŞI BALKANLARDAN YOLA ÇIKTI

Ancak 7 Ocak 2025'ten itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesinin yağışları geri getireceğini belirterek, "Bizim beklentimiz bu sene ocak ayı ortasından şubat ayı sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde" ifadelerini kullandı.