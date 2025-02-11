İstanbul'a kar yağacak mı? Daha doğru bir ifadeyle İstanbul'da yerleri beyaza kaplayacak kar ne zaman yağacak? Uzun süredir beyaz örtüye hasret kalan İstanbul sakinlerini mutlu edecek haber nihayet geldi. Uzman meteorologlara göre, Sibirya'dan Türkiye'ye doğru ilerleyen güçlü bir soğuk hava dalgası kısa süre sonra yurt genelinde 75 ilde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Ve bu iller arasında İstanbul'da yer alıyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?

Hawaeather isimli binlerce takipçisi olan x sosyal medya platformu hesabında, 6 Ocak 2017'deki "Godzilla" sisteminden daha güçlü bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye yöneldiği bilgisini paylaştı. Paylaşılan mesajda, "Atlantik üzerindeki gidişat lehimize yönelmeye ve ekstrem Sibirya soğuklarını üzerimize indirmeye başladı. Ayın 17'si sonrası +NAO/+BLOCK senaryoları artıyor, dolayısıyla üzerimize sürekli bir soğuk akışı ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hava Forum'dan yapılan açıklamada ise, "Kar severler şöyle bir silkilelim ve kendimize gelelim. Yıllardır beklediğimiz o ana daha da yaklaşıyoruz. Meteorolojik modellerde pozitif gelişmeler var. Öyle bir güce sahip ki gelirse belediyelerin tuz stoklarında sorunlar yaşanabilir. 70-75 şehirde okullar tatil olur" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (11 ŞUBAT 2025)

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre;

-Yurt geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

-Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor.

-İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

-Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bu arada Meteoroloji hava tahmin raporunda 6 il için de sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Raporda bugün sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olmasının beklendiği belirtildi. Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.