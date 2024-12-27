İstanbul'a kar geliyor! AKOM saat vererek uyardı: 3 ilçe beyaza bürünecek

27 Aralık 2024 12:57 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:14

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için tarih belli oldu. AKOM, soğuk havanın etkili olduğu megakent için saat verip kar yağışının etkili olacağı ilçeleri açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yarın 23 ilde kar yağışının görüleceğini duyurdu.

Kış mevsimi yurt genelinde kendini hissettirmeye başladı. Pek çok bölgede kar yağışı​ görülürken, İstanbul​'da merakla beklenen kar için tarih belli oldu. AKOM​ ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor."

KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERDİ

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri​, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.

SICAKLIK 10 DERECENİN ALTINDA

Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN GELDİ

Kış ayının tesiri havaların soğuması ile beraber Türkiye genelinde kar yağışlarını artırdı. Ülkemizin doğu kesimlerine ek olarak batı kesimlerinde de bu sefer kar yağışı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı.

23 KENTTE KAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 23 şehre kar yağması bekleniyor. Kar yağışının olacağı şehirler şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl.