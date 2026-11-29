İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, fırtına ve kar yağışı beklentisi nedeniyle 29 Kasım Pazar günü 39, 30 Kasım Pazartesi günü ise 32 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte kar bekleniyor? Edirne ve Kırklareli'de kar yağışı başlarken İstanbul'da yaşayanlar da kar yağışının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman kar bekleniyor? İşte İstanbul için son hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan soğuk hava dalgasının hafta başından itibaren İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor. Ancak mevcut tahminlere göre İstanbul'un merkezinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 8 derecenin altına düşmesinin beklenmediğini belirterek kent merkezinde kar yağışı öngörülmediğini açıkladı. Şen, kar yağışının Trakya'dan başlayarak Çatalca'ya kadar ulaşabileceğini, İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar görülebileceğini ifade etti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre soğuk hava dalgası pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya üzerinden etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul'un batısındaki Çatalca çevresine kadar ulaşması beklenen kar yağışının, kent merkezinde etkili olması şu anki tahminlerde öngörülmüyor.

İstanbul'da hafta başında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte hava tahminlerinde değişiklik yaşanabileceği belirtilirken İstanbul'da kar yağışına ilişkin yeni değerlendirmeler yakından takip ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI KAÇ DERECE DÜŞECEK?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri dışında Anadolu'nun büyük bölümünde sıcaklıkların 8-9 derece azalacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre ise kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli kuzeydoğu yönlü rüzgarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı da İstanbul'un Karadeniz kıyı kesimleri için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtınanın 1 Aralık Salı öğle saatlerine kadar devam edebileceği bildirildi.

İstanbul'a 29 Kasım'da kar yağacak mı?

29 Kasım Pazar günü İstanbul genelinde kar yağışı beklenmiyor. Kentin Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde ise soğuk havaya bağlı yağışlar görülebilecek.

İstanbul'da kar yağışı hangi ilçelerde görülecek?

Mevcut tahminlere göre İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Çatalca çevresinin de soğuk hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor. Ancak ilçelere göre kesin bir kar yağışı tahmini henüz bulunmuyor.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Mevcut tahminlerde İstanbul merkezinde kar yağışının başlayacağı kesin bir tarih açıklanmadı. Soğuk hava dalgasının hafta başından itibaren etkili olması, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.