İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması | 5 Ocak hava durumu

05 Şubat 2025 07:58 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 08:23

'İstanbul'a kar yağacak mı' sorusu bir kez daha megakent sakinlerinin gündeminde. Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre kentte bugün hava yağışlı olacak ve bazı bölgelerde kar da görülecek. İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen bölgeler ve 5 Şubat 2025 hava durumu raporu...

İstanbul bir güne daha kar yağışı beklentisiyle uyandı. Günün ilk saatleri itibarıyla şehrin merkezinde henüz yağış yok. Buna karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu raporuna göre il genelinde kar alarmı devam edecek gibi görünüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU! İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da hava çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu olacak. Megakent'in kuzey kesimleri ve yüksekleri ise hafif kar yağışlı olacak. Kentte yüzbinlerce öğrenci de kar yağışına bağlı olarak "Bugün okullar tatil olur mu?" sorusuna yanıt ararken henüz tatili gerektirecek bir yağış haberi gelmedi.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde ise bugün hava durumu tahminleri şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağış alması bekleniyor.

Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı öngörülüyor.

Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI! KAR YAĞIŞI BEMBEYAZA ÇEVİRECEK

Meteoroloji bugün ayrıca 19 il için kar yağışına bağlı olarak sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamaya göre bugün İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.