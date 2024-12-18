İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Megakent beyaza bürünecek

18 Aralık 2024 15:00 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:30

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise oldukça merak ediliyordu... İstanbulluları yakından ilgilendiren haber geldi. İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi.

Yurt genelinde soğuk hava​ etkisini gösteriyor. Ülkenin batısı sağanak yağışlarla mücadele ederken, doğu ve kuzey bölgelerinde kar yağışı​ etkili oluyor. 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala yurdun büyük bir bölümünde yılbaşında etrafın bembeyaza büründüğü bir sabaha uyanma heyecanı yaşıyor. Ama İstanbul​'da bu durum adeta bir hayal haline geldi.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

İstanbullular yaklaşık 2 yıldır kar yağışına hasret kalmış durumdayken heyecanlandıran haber geldi. Hava Forum adlı X hesabı, İstanbullulara kar yağışı için tarih verdi.

İSTANBUL'U BEMBEYAZ YAPACAK KAR YAĞIŞI GELİYOR

"O sene bu sene" başlığıyla duyurulan haberde; "Çalıştırdığımız simülasyonlara ve yaptığımız analizlere göre bu kış Ocak, Şubat, Mart aylarında İstanbul'da en az bir ya da iki kere tüm megakenti bembeyaz edebilecek, halk arasında sağlam olarak tabir edilen kar yağışlı hava dalgaları bekliyoruz..." ifadeleri kullanıldı.