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 | Banu İriç

İstanbul'a kış geri dönüyor! Kar sürprizi kapıda, sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı

İstanbul, Nisan ayında soğuk ve yağışlı havaya teslim oluyor. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı geldi. Pazartesi günü başlayacak yağışlarla birlikte sıcaklıklar 9 derece birden düşecek. İstanbul’da salı günü karla karışık yağmur bekleniyor.

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KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 19:01

Güneşli günlerin ardından İstanbul yeni haftaya yağmurla uyanacak. Sıcaklıklar hızla düşecek, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bile görülebilecek. Valilikten ve Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi.

İstanbul'a kış geri dönüyor! Kar sürprizi kapıda, sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 7 Nisan Pazartesi günü Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeni bir soğuk ve yağışlı hava sistemi etkili olmaya başlayacak. Trakya üzerinden giriş yapacak olan sistemin İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hava sıcaklıklarını belirgin şekilde düşüreceği belirtiliyor.

İstanbul'a kış geri dönüyor! Kar sürprizi kapıda, sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı

Halihazırda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, Pazartesi günü itibarıyla Trakya’dan başlayarak 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise bu düşüşün 9 dereceyi bulabileceği bildirildi. İstanbul’da Pazartesi günü yer yer kuvvetli yağışlar görülmesi öngörülürken, Salı günü ise yağmurun yerini karla karışık yağmura bırakması ihtimali üzerinde duruluyor.

İstanbul'a kış geri dönüyor! Kar sürprizi kapıda, sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı

SALI GÜNÜ İSTANBUL’DA KAR SÜRPRİZİ OLABİLİR

8 Nisan Salı günü özellikle İstanbul’un doğusunda, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde yağmurla birlikte karla karışık yağmur bekleniyor. Bu durum, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sürücüler ve yayalar için dikkat edilmesi gereken şartlar doğurabilir.

BUZLANMA UYARISI

Sıcaklıklardaki ani düşüşle birlikte buzlanma, don ve özellikle zirai don riski taşıyan bölgelerde önlem alınması gerektiği vurgulanıyor. Meteoroloji yetkilileri, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşların erken uyarı sistemlerini takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada, "Meteoroloji’nin tahminlerine göre Pazartesi gününden itibaren bölgemizde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'a kış geri dönüyor! Kar sürprizi kapıda, sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı

Yeni haftaya hazırlıksız yakalanmamak için şemsiye, mont ve dikkat şart. Sıcaklıkların birkaç gün boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

https://x.com/TC_istanbul/status/1908545996839145926

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