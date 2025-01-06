İstanbul'a önce çamur sonra kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi | 6 Ocak hava durumu

06 Ocak 2025 07:01 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 07:07

İstanbul sakinlerinin uzun süre beklediği kar yağışı ufukta gördü. Ancak Megakent öncesinde büyük bir tehlikeye ile karşı karşıya. Güneyden lodos ile birlikte gelen yüksek basınç, başta İstanbul olmak üzere büyük kentlere hava kirliliği getirecek. Ancak sonrasında hemen arkasından karlı günler kapıda! Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Ocak hava durumu..

Yurt genelinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlı hava​ son birkaç gündür yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. Birçok kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarken, Meteoroloji son hava durumu raporunda çok geniş bir alana yayılan yeni bir yüksek basınç sisteminin Türkiye​'ye yaklaştığını duyurdu. Lodosla birlikte güneyden hızla Türkiye'ye yaklaşan bu sistem sağlık açısından riskleri de beraberinde getiriyor. Yüksek basınç sistemi, başta İstanbul​ olmak üzere kalabalık nüfuslu şehirlerimizde hava kirliliğine neden olacak ve yer yer çamur yağmurları görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre yüksek basınç sistemi yurdun batısından başlayarak yarından itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak. Bugün Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in Kuzey kuzeyi dışında yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da hissedilir derecede artacak.

Hafta boyu yerel yağışlar dışında güneşli günler yaşayacağız. Bu dönemde yağmur geçişlerinin görülebileceği kesimlerde hava kirliliğine bağlı olarak çamur yağmuru olayları görülebilecek.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ancak Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli raporuna göre gelecek hafta sonu soğuk ve yağışlar geri dönüyor. Üstelik lodosun arkasından gelmesi beklenen yeni sistem, İstanbul da dahil olmak üzere yurdun birçok kesimine kar yağışı da getirebilir.

ÜNLÜ METEOROLOG TARİH VERDİ

Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yarından itibaren lodosun etkili olacağını belirtti. Batıdan gelen yağışlı havanın doğuya kaydığında kara dönüştüğünü belirten Şen "Yüksek basınç etkisiyle hava kirliliğine maruz kalacağız. Trafiğin büyük olduğu şehirlerde hava kirliliği olacak. Önümüzdeki günlerde bu hava kirliliğini konuşacağız. Batı bölgelerine kar ise bu ayın ortalarına doğru gelecek. Kesin değil ama İstanbul'a muhakkak kar yağar. Ocak ayı ortaları ve Şubat ayında kar ihtimali var İstanbul'da" dedi.

HAVA FORUM'DAN UYARI: UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİK!

Diğer yandan Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda ise "Uzun zamandır böylesini görmemiştik. Devasa yüksek bir basınç ile karşı karşıyayız. Çok geniş alana yayılıyor. Bu süreçte hava kirlenecek. Öksürük, baş ağrısı, halsizlik gibi etkiler olabilir. Hava kendini temizleyemeyecek" ifadelerine yer verildi.