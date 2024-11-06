İstanbul'a su sağlayan Kazandere barajında alarm! Kuruma noktasına geldi

06 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:32

Sonbaharda beklenen yağışların henüz gelmemesi İstanbul'da kuraklık tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Kırklareli'nden megakente su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle barajda çatlaklar oluştu. İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum...

İstanbul'a su sağlayan ve geçen sene doluluk oranı yüzde 100'ü bulan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı bu yıl alarm veriyor. Su seviyesi düşen baraj kuraklık sebebiyle kuruma noktasına geldi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak ölçüldü. Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajların doluluk oranları belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların doluluk oranı şöyle:

Alibey: 60,7 Büyükçekmece: 32,46 Darlık: 32,24 Elmalı: 51,93 Istrancalar: 34,14 Kazandere: 8,27 Pabuçdere: 7,95 Sazlıdere: 41,93 Terkos: 40,67 Ömerli: 26,83