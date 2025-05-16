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 | Banu İriç

İstanbul’a uçuran fırtına ve sağanak geliyor: AKOM ve Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbul hafta sonuna fırtınayla giriyor. AKOM ve Meteoroloji vatandaşları peş peşe açıklamalarla uyardı. Marmara'nın batısındaki fırtına ve sağanak megakentin havasını değiştirecek. İşte 17 Mayıs Cumartesi günü hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 20:44

İstanbul, hafta sonuna sağanak yağış ve fırtına uyarısıyla giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul’a uçuran fırtına ve sağanak geliyor: AKOM ve Meteoroloji saat vererek uyardı

17 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresinin bu gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi. Söz konusu sistemin etkisiyle hava koşullarının ani şekilde değişeceği, 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren özellikle İstanbul’da gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olacağı kaydedildi.

İstanbul’a uçuran fırtına ve sağanak geliyor: AKOM ve Meteoroloji saat vererek uyardı

FIRTINA GELİYOR

Açıklamaya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden esmesi ve kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetine (saatte 40-70 km) ulaşması bekleniyor. AKOM, bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksama ve benzeri tehlikeleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, gün boyunca aralıklarla devam edecek yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

İstanbul’a uçuran fırtına ve sağanak geliyor: AKOM ve Meteoroloji saat vererek uyardı

METEOROLOJİ'DEN DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara genelinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin detaylı bir hava durumu raporu yayımladı. Buna göre bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Ancak özellikle rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi, dış mekanlarda dikkatli olunmasını gerektiriyor.

İstanbul’a uçuran fırtına ve sağanak geliyor: AKOM ve Meteoroloji saat vererek uyardı

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Hem AKOM hem de Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle sabah saatlerinde trafikte olacak sürücülerin görüş mesafesinde azalma, kaygan zemin ve su baskını gibi durumlara karşı hazırlıklı olması istendi. Açık alanda çalışacak vatandaşların ise rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı önlem almaları gerektiği ifade edildi.

İBB ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği belirtilirken, vatandaşların resmi kurumlardan yapılan duyuruları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

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