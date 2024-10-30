İstanbul'a yağmur bulutları geliyor: Meteoroloji 'dikkatli olun' diyerek uyardı! İşte 30 Ekim 2024 il il hava durumu

30 Ekim 2024 06:20 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 06:29

Meteoroloji'nin 30 Ekim 2024 raporuna göre, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de sisli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il beklenen hava durumu...

Ekim​ ayını geride bıraktığımız şu günlerde havanın nasıl olacağını merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ son raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS BULUTLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞECEK Mİ?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 30 EKİM İL İL HAVA DURUMU​

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Az bulutlu

KARS °C, 12°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık