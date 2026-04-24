İstanbul'a yaz geliyor! AKOM gün verdi: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden ve sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul için müjdeli haber duyuruldu. Megakentte soğuk havalara ara verilecek, kent genelinde yazdan kalma günler yaşanacak.
Yapılan değerlendirmede, bugün sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceği bildirildi. Sıcaklıklar öğle saatlerinden sonra 17 dereceye kadar yükselecek, hafta boyunca da sağanak yağış görülmeyecek.
Sıcaklıklar hafta sonu ise 20 dereceye kadar yükselecek. Megakentte yazdan kalma günler yaşanırken, sıcaklıklar salı gününden itibaren 15 dereceye kadar gerileyecek.
|Tarih
|Hava Durumu
|Min/Maks Sıcaklık
|Yağış
|25 Nisan Cumartesi
|Az Bulutlu ve Açık
|9°C / 20°C
|Beklenmiyor
|26 Nisan Pazar
|Az Bulutlu ve Açık
|10°C / 20°C
|Beklenmiyor
|27 Nisan Pazartesi
|Parçalı Bulutlu (Akşam Yağmurlu)
|9°C / 17°C
|Beklenmiyor (Gündüz)
|28 Nisan Salı
|Parçalı ve Az Bulutlu
|8°C / 15°C
|Beklenmiyor
|29 Nisan Çarşamba
|Parçalı Bulutlu
|7°C / 17°C
|Beklenmiyor
|30 Nisan Perşembe
|Parçalı ve Çok Bulutlu
|8°C / 16°C
|Yerel Yağmurlu