İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden ve sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul için müjdeli haber duyuruldu. Megakentte soğuk havalara ara verilecek, kent genelinde yazdan kalma günler yaşanacak.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'a yaz geliyor! AKOM gün verdi: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlayarak, soğuk havalara ara verilip yazdan kalma günler yaşanacağını duyurdu. Bugün sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek ve öğle saatlerinden sonra 17 dereceye kadar çıkacak. Hafta boyunca sağanak yağış görülmeyecek. Sıcaklıklar hafta sonu 20 dereceye kadar yükselecek. Salı gününden itibaren sıcaklıklar 15 dereceye kadar gerileyecek. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 9°C / 20°C ve 10°C / 20°C aralığında olacak. 30 Nisan Perşembe günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava ile yerel yağmur bekleniyor.

BUGÜN SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Yapılan değerlendirmede, bugün sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceği bildirildi. Sıcaklıklar öğle saatlerinden sonra 17 dereceye kadar yükselecek, hafta boyunca da sağanak yağış görülmeyecek.

SICAKLIKLAR BİR YÜKSELECEK BİR DÜŞECEK

Sıcaklıklar hafta sonu ise 20 dereceye kadar yükselecek. Megakentte yazdan kalma günler yaşanırken, sıcaklıklar salı gününden itibaren 15 dereceye kadar gerileyecek.