Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'a yaz geliyor! AKOM gün verdi: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek

AKOM, İstanbul için yeni hava tahminini yayımladı. Verilere göre, İstanbulluların dört gözle beklediği güneşli günler kapıya dayandı. Hafta sonu sıcaklıklar 20 dereceye kadar yükselecek, megakentte yazdan kalma günler yaşanacak. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 10:25

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden ve sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul için müjdeli haber duyuruldu. Megakentte soğuk havalara ara verilecek, kent genelinde yazdan kalma günler yaşanacak.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'a yaz geliyor! AKOM gün verdi: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlayarak, soğuk havalara ara verilip yazdan kalma günler yaşanacağını duyurdu.
Bugün sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek ve öğle saatlerinden sonra 17 dereceye kadar çıkacak.
Hafta boyunca sağanak yağış görülmeyecek.
Sıcaklıklar hafta sonu 20 dereceye kadar yükselecek.
Salı gününden itibaren sıcaklıklar 15 dereceye kadar gerileyecek.
25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 9°C / 20°C ve 10°C / 20°C aralığında olacak.
30 Nisan Perşembe günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava ile yerel yağmur bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'a yaz geliyor! AKOM gün verdi: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek

BUGÜN SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Yapılan değerlendirmede, bugün sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceği bildirildi. Sıcaklıklar öğle saatlerinden sonra 17 dereceye kadar yükselecek, hafta boyunca da sağanak görülmeyecek.

İstanbul'a yaz geliyor! AKOM gün verdi: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek

SICAKLIKLAR BİR YÜKSELECEK BİR DÜŞECEK

Sıcaklıklar hafta sonu ise 20 dereceye kadar yükselecek. Megakentte yazdan kalma günler yaşanırken, sıcaklıklar salı gününden itibaren 15 dereceye kadar gerileyecek.

İstanbul'a yaz geliyor! AKOM gün verdi: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek
TarihHava DurumuMin/Maks SıcaklıkYağış
25 Nisan CumartesiAz Bulutlu ve Açık9°C / 20°CBeklenmiyor
26 Nisan PazarAz Bulutlu ve Açık10°C / 20°CBeklenmiyor
27 Nisan PazartesiParçalı Bulutlu (Akşam Yağmurlu)9°C / 17°CBeklenmiyor (Gündüz)
28 Nisan SalıParçalı ve Az Bulutlu8°C / 15°CBeklenmiyor
29 Nisan ÇarşambaParçalı Bulutlu7°C / 17°CBeklenmiyor
30 Nisan PerşembeParçalı ve Çok Bulutlu8°C / 16°CYerel Yağmurlu
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#sıcaklık
#Akom
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.