İstanbul'da 1 Mayıs olaylarında tutuklanan 11 kişi tahliye edildi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:13
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak için Saraçhane'de toplanarak polise zorluk çıkanlar arasında gözaltına alınıp tutuklanan 11 kişi için tahliye karar çıktı.
Alınan kısıtlama tedbirlerine uymayarak Taksim'e çıkmak için taşkınlık çıkaran şüphelilerle ilgili yürütülen davada 11 kişiye adli kontrol getirilerek tahliye kararı verildi.
Dava kapsamında 4 Eylül'de hakim karşısına çıkarılacaklar.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com