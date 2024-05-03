İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu: Saraçhane'de polise saldıran şüpheliler yakalandı

03 May 2024 11:06 - Güncelleme : 03 May 2024 11:20

Dikkat! Bu tuzağa düşmeyin... Arkadaşına yardım etti başına gelmeyen kalmadı

Dikkat! Bu tuzağa düşmeyin... Arkadaşına yardım etti başına gelmeyen kalmadı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Saraçhane'de toplanıp Taksim Meydanı'na yürümek isterken kendilerini durduran polis ekiplerine saldıran göstericilere yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamera kayıtlarındaki incelemeler sonucu tespit edilen çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

KAMERA KAYITLARI DİDİK DİDİK İNCELENDİ

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor.

"POLİSİMİZE SALDIRANLARI ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Saraçhane'de toplanan gruplar, buradaki açıklamaların ardından Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polis barikatıyla karşılaştı. Polis ekiplerinin Taksim Meydanı'na çıkışa izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, gruplardaki bazı kişiler bu duruma tepki gösterdi. Bazı göstericiler yerlerinden söktükleri kaldırım taşlarını yere vurup parçalara ayırarak polise atarken, bazıları da ellerindeki pet şişeleri polise fırlattı.

Atılan taşlardan biri alanda görevli olan bir emniyet müdürünün yüzüne isabet etti. Ellerindeki bayrak sopalarıyla da polise saldıran göstericiler, polisin biber gazıyla yaptığı müdahale üzerine geri çekildi.