İstanbul'da 10 aylık Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası!

14 Aralık 2024 00:46 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 01:05

Kağıthane'de ''Rota virüsü'' tanısıyla ailesinin hastaneye götürdüğü 10 aylık bebek yatışı verilmeden eve geri gönderildi ve evde yaşamını yitirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul​ Kağıthane​'de yaşayan Kıyafet ve Ali Aksungur çiftinin 10 aylık bebeği Poyraz​ Ali Aksungur, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından rahatsızlanması üzerine özel bir hastaneye götürülen bebeğin, doğru teşhis ve tedavi sürecinden geçirilmeden taburcu edildiği iddia ediliyor.

Aileden alınan bilgilere göre, ilk muayenesinde yatışı yapılmayan ve yalnızca bir iğne ile eve gönderilen Poyraz Ali, evde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğe rota virüsü nedeniyle zehirli ishal teşhisi konulmasına rağmen yeterli tedavi uygulanmadığı öne sürülüyor.

Aile, özel hastane yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ihmal iddialarını araştırmak üzere inceleme başlattı. Yetkililer, sürecin detaylı bir şekilde değerlendirileceğini ve ihmali bulunan kişi ya da kurumlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.