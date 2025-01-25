İstanbul'da 15 milyon lira haraç isteyip 3 dükkana kurşun yağdırdılar! O çete çökertildi

25 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:09

İstanbul’un 3 ilçesinde 3 dükkan 15 milyon lira haraç isteyen bir çete tarafından kurşunlandı. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alınırken çete lideri olduğu öğrenilen şahıs ise şüphelilerin çıkarıldığı mahkemeyi takip etmek için geldiği Anadolu Adliyesi'nde polis tarafından kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar...

İstanbul'da 3 dükkan kurşunlayıp 15 milyon lira isteyen çete​ çökertildi. Çete lideri ise adliye gözaltına alındı. Pendik​, Sultanbeyli​ ve Sancaktepe'de bulunan aynı kişiye ait 3 lokanta birer gün aralıklarla kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

15 MİLYON HARAÇ İSTEDİLER

Olay sonrası şüpheliler işletme sahibini arayarak, "Biz size ceza kestik. Dükkan başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz" dedi. İşletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrası ele geçirilen güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin taksiye binerek olay yerine yakın yerlerde indikleri, yaya olarak işletmelere gelip ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtıkları ardından birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen otomobillerle uzaklaştıkları görüldü.

120 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Ekipler 120 saat görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Daha sonra operasyon için düğmeye basıldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen A.E.(21), B.P.(20), K.A.S.(19), K.G.(15) ve H.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden yaşları küçük olan K.G. ve H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, diğer 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler talimatın yurt dışından geldiğini söyleyerek, Türkiye'de kendileriyle irtibat kuran bir kişinin ismini polislere verdi.

ÇETE LİDERİ ADLİYEDE YAKALANDI

Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan Gasp Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi fark etti. Yapılan incelemede bu kişilerden birinin operasyon kapsamında aranan ve çete lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) olduğu belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi yanında bulunan M.A.ile (25) birlikte yakaladı. Yapılan soruşturma kapsamında haklarında 'Örgüt kurmak ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.