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İstanbul'da 2 ayrı çete çökertildi! 29 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 07:54 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 07:58

Bakan Yerlikaya İstanbul’da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-23” operasyonlarında 29 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet'in organize suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-23” operasyonlarında 29 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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