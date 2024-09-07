İstanbul'da 2 ayrı çete çökertildi! 29 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 07:54 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 07:58
Bakan Yerlikaya İstanbul’da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-23” operasyonlarında 29 kişinin yakalandığını duyurdu.
Emniyet'in organize suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-23” operasyonlarında 29 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com