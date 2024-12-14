İstanbul'da 20 ilçe emniyet müdürlüğünde atama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde etkinliği artırmak ve teşkilatın dinamizmini korumak amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği il içi atama kararlarını açıkladı. Atamalarda 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yapılan il içi atama kararları açıklandı. Bu kapsamda, toplamda 13 şube ve ilçe emniyet müdürü il emniyet müdür yardımcısı olarak atanırken, 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik gerçekleştirildi.
Atamalarda dikkat çeken değişiklikler arasında, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü’nün de bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürünün, il emniyet müdür yardımcılığı görevine atanması yer aldı.
Şube Müdürlüğü Görevlerine Yapılan Atamalar:
Asayiş Şube Müdürlüğü: Hakan Öztürk
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü: Kubilay Akbaş
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: İdris Kaya
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: Hakan Dulkadir
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü: Mustafa Aktan
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü: Halil İbrahim Başlı
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü: Ahmet Lütfü Çırakoğlu
Bunların yanı sıra, 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de farklı şubelere atandı.
İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki Değişiklikler:
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü: Erdem Torlak
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü: Şinasi Yüzbaşıoğlu
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü: Serkan Gömce
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü: Abdurrahman Soğuksu
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü: Uğur Kurak
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Burak Gürakan
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ömer Faruk Günay
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Hüseyin Oğuz Namlı
Toplamda 12 ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürü de farklı ilçelere görevlendirildi. Bu atamalarla İstanbul genelinde görev değişiklikleri tamamlanmış oldu.
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandığı dikkat çekti.