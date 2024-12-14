İstanbul'da 20 ilçe emniyet müdürlüğünde atama

14 Aralık 2024 01:12 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 02:55

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde etkinliği artırmak ve teşkilatın dinamizmini korumak amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği il içi atama kararlarını açıkladı. Atamalarda 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı

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İstanbul​ Emniyet​ Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yapılan il içi atama​ kararları açıklandı. Bu kapsamda, toplamda 13 şube ve ilçe emniyet müdürü​ il emniyet müdür yardımcısı olarak atanırken, 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik​ gerçekleştirildi.

Atamalarda dikkat çeken değişiklikler arasında, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü’nün de bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürünün, il emniyet müdür yardımcılığı görevine atanması yer aldı.

Şube Müdürlüğü Görevlerine Yapılan Atamalar:

Asayiş Şube Müdürlüğü: Hakan Öztürk

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü: Kubilay Akbaş

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: İdris Kaya

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: Hakan Dulkadir

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü: Mustafa Aktan

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü: Halil İbrahim Başlı

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü: Ahmet Lütfü Çırakoğlu

Bunların yanı sıra, 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de farklı şubelere atandı.

İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki Değişiklikler:

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü: Erdem Torlak

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü: Şinasi Yüzbaşıoğlu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü: Serkan Gömce

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü: Abdurrahman Soğuksu

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü: Uğur Kurak

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Burak Gürakan

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ömer Faruk Günay

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Hüseyin Oğuz Namlı

Toplamda 12 ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürü de farklı ilçelere görevlendirildi. Bu atamalarla İstanbul genelinde görev değişiklikleri tamamlanmış oldu.

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandığı dikkat çekti.