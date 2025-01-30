İstanbul'da 2.500 yeni taksi plakası için İBB'den ilk ihale duyurusu! Tarih ve başvuru şartları belli oldu

30 Ocak 2025 12:03 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2.500 yeni taksi plakasının ilk etabında 150 adedi için ihaleye çıkılacak tarihi ilan etti. İşte ihale tarihi, başvuru şartları ve plaka bedeli...

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İBB ve taksicilerin talep ettiği oran belli oldu

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İBB ve taksicilerin talep ettiği oran belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ projesini hayata geçirmek adına somut bir adım daha atıyor. Proje kapsamında 2.500 yeni taksinin ilk etapta 150'si için ihale duyurusu yapıldı.

TAKSİ PLAKASI İHALESİ NE ZAMAN?

Yapılan duyuruya göre 150 taksi plakası 18 Şubat’ta düzenlenecek. İhale ile her bir taksi plakası 29 yıllığına gerçek kişilere tahsis edilecek.

PLAKA BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADAR?

Plaka bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedelini 127 bin 500 TL olarak açıkladı. İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

TAKSİ PLAKASI İHALE BAŞVURU ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER

İBB'nin duyurusuna göre başvuruda gerekli belgeler arasında:

İstanbul’da oturduğunu gösteren ikametgah belgesi,

Geçerli sürücü belgesi,

Adli sicil kaydı,

Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz.

Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek olup, posta, telgraf veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Taksi plakası başvurusu yapacak kişiler, belirlenen evrakı eksiksiz şekilde teslim etmek zorunda.