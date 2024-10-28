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İstanbul'da 29 Ekim trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:26
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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise trafik yavaş ilerliyor.

Cumhuriyet Bayramı​ nedeniyle öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu​ arttı. Avrupa Yakası D-100​ kara yolunda Florya mevkisinden başlayan trafik Bahçelievler'e kadar devam ediyor. Kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ağır seyrediyor.

İstanbul'da 29 Ekim trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e çıktı - 1. Resim

TEM Otoyolu​'nda Mahmutbey gişelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluşurken, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde trafik yer yer ağır ilerliyor. Ayrıca otoyolun Küçükköy mevkisinden başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde bazı yerlerde durma noktasına geldi.

İstanbul'da 29 Ekim trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e çıktı - 2. Resim

KÖPRÜLERDE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Kartal, Maltepe, Kadıköy mevkilerinde de trafik yavaş seyrediyor.

Ayrıca TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne, Ataşehir'den Dudullu'ya doğru ve Samandıra mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, öğlen saatlerinde trafik kent genelinde yüzde 71'e ulaşırken Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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