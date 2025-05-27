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 | Bengül Arıca

İstanbul'da 29 Mayıs kararı! Toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Ayrıca birçok ücretsiz etkinlik de gerçekleştirilecek.

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İstanbul'da 29 Mayıs kararı! Toplu taşıma ücretsiz olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:40

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İstanbul'da 29 Mayıs kararı! Toplu taşıma ücretsiz olacak

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek. Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak. Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.

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