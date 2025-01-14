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İstanbul'da 3 günde metrekareye 30 ila 60 kg yağış düştü: Perşembeye kadar sürecek!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ocak 2025 04:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 04:25
İstanbul&#039;da 3 günde metrekareye 30 ila 60 kg yağış düştü: Perşembeye kadar sürecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

İstanbul​ ve Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası​ etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın (AKOM) raporuna göre İstanbul genelinde olumsuz hava koşulları 3 gün daha sürecek.

İstanbul'da 3 günde metrekareye 30 ila 60 kg yağış düştü: Perşembeye kadar sürecek! - 1. Resim

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Perşembe gününe kadar bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

İstanbul'da 3 günde metrekareye 30 ila 60 kg yağış düştü: Perşembeye kadar sürecek! - 2. Resim

Yağış geçişlerinin azalarak süreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtına ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda ALO153 ile iletişime geçilebileceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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