İstanbul'da 3 günde metrekareye 30 ila 60 kg yağış düştü: Perşembeye kadar sürecek!

14 Ocak 2025 04:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 04:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

İstanbul​ ve Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası​ etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın (AKOM) raporuna göre İstanbul genelinde olumsuz hava koşulları 3 gün daha sürecek.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Perşembe gününe kadar bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

Yağış geçişlerinin azalarak süreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtına ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda ALO153 ile iletişime geçilebileceği kaydedildi.