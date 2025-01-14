İstanbul'da 3 günde metrekareye 30 ila 60 kg yağış düştü: Perşembeye kadar sürecek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın (AKOM) raporuna göre İstanbul genelinde olumsuz hava koşulları 3 gün daha sürecek.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Perşembe gününe kadar bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.
Yağış geçişlerinin azalarak süreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtına ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda ALO153 ile iletişime geçilebileceği kaydedildi.