İstanbul'da 5 ilçede musluğu açanlar şaşırdı! Mide bulandıran görüntü sonrası İSKİ sebebini açıkladı

İstanbullu vatandaşlar mutfak ve banyolarından akan kirli su görüntüsü karşısında İSKİ'ye tepki yağdırdı. Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerin sakinleri görüntü karşısında şaşkınlığa uğrayarak sosyal medyada sorunu dile getirdi.

Çok sayıda kişi mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) sorunun çözümü için seslendi.

Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir."