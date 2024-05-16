Beşiktaş'ta korku dolu dakikalar! 5 katlı binada doğal gaz patlaması
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 09:30 - Güncelleme : 16 May 2024 09:52
Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaralandı.
Beşiktaş'ta meydana gelen olayda tadilat yapılan bir dairede patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.
1 İŞÇİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı