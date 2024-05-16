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Beşiktaş'ta korku dolu dakikalar! 5 katlı binada doğal gaz patlaması

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 09:30 - Güncelleme : 16 May 2024 09:52

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaralandı.

Beşiktaş'ta meydana gelen olayda tadilat yapılan bir dairede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.

İstanbul'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması - 1. Resim

1 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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