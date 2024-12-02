İstanbul'da 50 milyon değerince binlerce oyun konsolu ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 kaçak oyun konsolu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda şüpheli bulunan tır takibe alındı. Takip sonucu durdurulan turda yapılan aramalarda, 50 milyon lirayı bulan toplam 3 bin 500 adet oyun konsolu, oyun kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi.
OYUN KONSOLLARI EMNİYETTE SERGİLENDİ
El konulan oyun konsolları emniyete götürülürken, gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen sürücünün emniyetteki ifade işlemlerinin devam ederken, el konulan oyun konsolları ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.