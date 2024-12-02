İstanbul'da 50 milyon değerince binlerce oyun konsolu ele geçirildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 kaçak oyun konsolu ele geçirildi.