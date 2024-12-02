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İstanbul'da 50 milyon değerince binlerce oyun konsolu ele geçirildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 kaçak oyun konsolu ele geçirildi.

İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık​ Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda şüpheli​ bulunan tır​ takibe alındı. Takip sonucu durdurulan turda yapılan aramalarda, 50 milyon lirayı bulan toplam 3 bin 500 adet oyun konsolu​, oyun kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi.İstanbul'da 50 milyon değerince binlerce oyun konsolu ele geçirildi - 1. Resim

OYUN KONSOLLARI EMNİYETTE SERGİLENDİ 

 El konulan oyun konsolları emniyete götürülürken, gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen sürücünün emniyetteki ifade işlemlerinin devam ederken, el konulan oyun konsolları ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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