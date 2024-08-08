İstanbul'da Adalar vapurunun dümeni kilitlendi: Yolcular 45 dakika korku içinde bekledi

08 Ağustos 2024 23:31 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 23:33

İstanbul'da, Adalar-Kabataş seferini yapan vapurun dümeni kilitlendi yolcular 45 dakika bekleyişin ardından başka vapura nakledildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi.

45 DAKİKA BEKLEDİLER

İskeleye yanaştırılan gemide yaklaşık 45 dakika bekletilen yolcular, Paşabahçe vapuruna alınarak yolculuklarına devam etti.

Öte yandan, geçen günlerde Kabataş-Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da Kız Kulesi açıklarında dümen arızası yaşanmıştı. Vapur, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanıp Karaköy İskelesi’ne çekilmişti. Yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.