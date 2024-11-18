İstanbul'da akıllara durgunluk veren soygun! Fare gibi duvarı delip tam 10 kilo altın çaldı

18 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:04

İstanbul Güngören’de apartmanın bodrum katını delerek kuyumcuya giren hırsızlar binlerce liralık altın çaldı. Kocaeli'nde yakalanan hırsızların üzerinde 700 bin lira ele geçirildi.

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İstanbul’un Güngören ilçesi Güven Mahallesi Menderes Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu​ hırsızların hedefi oldu. Kuyumcunun bitişiğindeki binanın bodrum katından duvarı delerek dükkana giren hırsızlar 10 kilo altın çaldı. Dükkanına gelince altınlarının olmadığını fark eden kuyumcu durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

BODRUM KATIN DUVARINI DELİP DÜKKANA GİRDİLER

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı görevliler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, Camii Sokak bulunan apartmanın bodrum katında alttan duvar delinerek kuyumcunun kasasına ulaşıldığı, alt taraftan altınların alınarak hırsızlığın gerçekleştirildiği anlaşıldı.

ÜZERİNDEN 700 BİN LİRA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda şüpheliler Mevlüt A, A. A., M. A 11.10.2024 günü yapılan müşterek çalışma sonucu Kocaeli ili Kartepe ilçesinde yakalandı. Şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında 20 bin 500 Dolar,1 adet müştekiye ait su yolu bileklik, 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Mevlüt A. isimli şüpheli tutuklandı. Mevlüt A'ya olay sonrası yardım eden A. A., M. A., isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.