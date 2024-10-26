İstanbul'da anne ve 2 yaşındaki bebeği dehşeti yaşadı: Yolda yürürken başlarına yağdı

26 Ekim 2024 01:11 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 01:26

Pendik'te bir anne ve 2 yaşındaki çocuğu yürüyüşe çıktığı üzerlerine dökülen çimento yüzünden dehşet dolu anlar yaşadı. Anne olayın şiddetiyle kısa süreli panik yaşadı. Genç kadın şikayetçi oldu.

İstanbul Pendik​ Millet Caddesi üzerinde bir anne ve bebeği facianın eşiğinden döndü. Beton döken beton pompası aracının hortumunun patlamasıyla anne ve bebeğini çimentoya buladı.

İddiaya göre cadde üzerindeki inşaat alanına çimento​ döken beton pompa aracının hortumu patladı. O sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine aracın hortumunun patlaması sonucu çimento döküldü. Anne ve çocuğu baştan aşağı betona bulandı, küçük çocuk korkudan gözyaşı döktü. Annesi şikayetçi olacağını söyledi.