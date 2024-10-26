İstanbul'da anne ve 2 yaşındaki bebeği dehşeti yaşadı: Yolda yürürken başlarına yağdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 01:11 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 01:26
Pendik'te bir anne ve 2 yaşındaki çocuğu yürüyüşe çıktığı üzerlerine dökülen çimento yüzünden dehşet dolu anlar yaşadı. Anne olayın şiddetiyle kısa süreli panik yaşadı. Genç kadın şikayetçi oldu.
İstanbul Pendik Millet Caddesi üzerinde bir anne ve bebeği facianın eşiğinden döndü. Beton döken beton pompası aracının hortumunun patlamasıyla anne ve bebeğini çimentoya buladı.
İddiaya göre cadde üzerindeki inşaat alanına çimento döken beton pompa aracının hortumu patladı. O sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine aracın hortumunun patlaması sonucu çimento döküldü. Anne ve çocuğu baştan aşağı betona bulandı, küçük çocuk korkudan gözyaşı döktü. Annesi şikayetçi olacağını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı