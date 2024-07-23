İstanbul'da asker konvoyunda magandalar silahla tehlike saçtı! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 06:27 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 06:30
Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda motosikletle seyir halindeki maganda, silahla havaya rastgele ateş açtı. O anları saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir grup asker eğlencesi konvoyu düzenledi. Esenyalı Mahallesi, Esenyalı Caddesi üzerinde yaşanan asker uğurlama eğlencesine katılan bir kişi, asker uğurlama konvoyunda motosikletle seyir halindeyken belinden çıkardığı silahla etrafa korku dolu anlar yaşattı.
RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI
Havaya ateş açma görüntülerini ise aynı konvoyda yer alan başka bir kişi saniye saniye kaydetti. Görüntülerde konvoy hâlinde ilerlerken motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir şahsın belinden silah çıkardığı silahla çevredeki insanların hayatını hiçe sayarak havaya rastgele ateş ettiği görülüyor.
Diğer yandan sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı