Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul’da AVM’de korkutan yangın
29 Nisan 2024 01:15 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 01:45

İstanbul’da AVM’de korkutan yangın

İstanbul Arnavutköy’de bir AVM’nin yemek katında yangın çıktı. Kafe tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan AVLU 34 AVM’nin yemek katında bacalarda yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AVM içerisinde açık olan kafe ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. 

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...