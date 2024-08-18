İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Uzmanlar uyardı: Su tüketimine dikkat

18 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 10:09

İstanbul son yıllarda kuralıkla mücadele eden megakentlerden biri... Son yıllarda olduğu gibi bu yaz da İstanbul'da oldukça kurak bir hava vardı. Megakente su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 51,36'ya kadar düştü. Barajların doluluk oranı 3 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 57 iken, 13 gün içinde bu oran yüzde 52'ye kadar geriledi.

İSTANBUL'UN EN KURAK BARAJI ALİBEY

Alibey Barajı, yüzde 17,82 doluluk oranı ile İstanbul'un en kurak barajı haline geldi. Mağlova kemerinin büyük bir kısmının ortaya çıktığı görüntüler, havadan çekilen karelerde net bir şekilde görüldü.

KURAKLIĞIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNDE

Su seviyesindeki azalma ile birlikte lastik, bidon, ayakkabı gibi birçok atık da gün yüzüne çıktı. Kuruyan baraj alanlarındaki çatlamış topraklar, kuraklığın boyutlarını gözler önüne serdi.

UZMANLAR UYARDI

Yaz aylarında bilinçsiz su tüketimi, sıcaklar nedeniyle hızlı buharlaşma ve yağışsız geçen dönemler, su seviyesinin hızla düşmesine neden oluyor. Uzmanlar, yaz aylarında su tüketimine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Son alınan verilere göre; İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı yüzde 53,14 ve Terkos Barajı yüzde 65,24 ile en yüksek doluluk oranlarına sahip. Büyükçekmece Gölü'nün doluluk oranı yüzde 49,66'ya düşerken, Darlık Barajı yüzde 55,43 doluluk oranına sahip.

Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 52,16 iken, Kazandere Barajı yüzde 18,6 ile en az dolu ikinci baraj olarak kaydedildi. Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31,62'ye, Elmalı Barajı'nın ise yüzde 59,17 seviyelerine indi. Istrancalar Barajı ise yüzde 33,43 doluluk oranına geriledi.