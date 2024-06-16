İstanbul'da bayramın 1. günü yollar bomboş kaldı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:09
Kurban Bayramı’nın 1. gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul’u terk etti, yollar bomboş kaldı.
Bayram tatilinin 9 gün olması yönünde alınan karar sonrası tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'dan ayrıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 10
Kurban bayramının 1'inci gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 10 olarak ölçümlendi. Anadolu Yakası Maltepe- Kadıköy E-5 karayolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı