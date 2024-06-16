İstanbul'da bayramın ilk gününde feci kaza! Otomobil adeta dağıldı

16 Haziran 2024 16:54 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:57

Kağıthane İmrahor Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kağıthane istikametine doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracın hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp, karşı yöne geçti. Kontrolden çıkan otomobil, Hüseyin Can'ın kullandığı içinde yolcu bulunan ticari taksiyle kafaya kafaya çarpıştı.

Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada takside bulunan kadın yolcu ve sürücü Hüseyin Can'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sevk edilen itfaiye ekipleri, Kartal araca sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

ÖN TARAFI DAĞILDI

Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar da olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Zincirleme kazaya neden olduğu ileri sürülen Kartal model otomobilin ön tarafının dağıldığı görüldü. Öte yandan, kaza nedeniyle cadde tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Taksi şoförü Hüseyin Can yaptığı açıklamada, “Karşı şeritten gelip, yola atlayıp üstüme vurdular. Araba Kartal modeldi. Kafa kafaya girdiğimiz için hızını anlayamadım. Arabada kadın yolcu vardı, yaralı. O arabada ise 3 yaralı vardı” dedi.