İstanbul'da beğendiği evi kiralamak istedi, İranlı ev sahibinin cevabıyla şoke oldu!

25 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:32

İstanbul'da ev arayan genç kız beğendiği ev için emlakçıyla görüşünce hayatının şokunu yaşadı. Genç kız TikTok'ta paylaştığı videoda Türk olduğu için ev kiralayamadığını söyledi. İşte şoke eden olayın detayları...

Bir sosyal medya kullanıcısının TikTok'ta paylaştığı video gündeme oturdu. Bir süredir ev​ aradığını söyleyen genç kız​, yaşadığı şoke eden olayı çektiği video ile takipçileri ile paylaştı.

DUYDUKLARI KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Beğendiği bir sitede 10 bin TL daha ucuz bir daire bulan genç kız hemen ilandaki numarayı aradı. İranlı​ emlakçının kendisini İranlı ev sahibine yönlendirdiğini söyleyen kullanıcı duyduklarıyla şaşkına döndü.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN EV TUTAMIYORUM"

Genç kıza uyruğunu soran ev sahibi Türk​ olduğunu öğrendiği gence 'Türklere ev vermiyorum' yanıtını verdi. Durum karşısında sinirlenen genç kız "Hem Türk olduğum için evi tutamıyorum hem de benden 10 bin TL daha az ödüyorlar." diyerek tepkisini gösterdi.