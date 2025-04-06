İstanbul'da bir İETT otobüs yangını daha! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Ümraniye’de yolcu dolu bir İETT otobüsü alev aldı. Aracı tıka basa dolduran yolcular canlarını son anda kurtarırken alevlerin otobüsü küle döndürdüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Ümraniye’de seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YOLCULAR FARK ETTİ

Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde Ümraniye yönünde ilerleyen özel halk otobüsünün arka bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden yolcular, sürücüyü uyararak otobüsün durmasını sağladı. Hızla tahliye edilen yolcuların ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UCUZ ATLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını kaplarken, yoğun duman çevreye yayıldı. Yaklaşık bir saat süren itfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda kimse zarar görmezken, otobüs tamamen yanarak hurdaya döndü.