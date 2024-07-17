İstanbul'da bir kişinin öldüğü deniz kazasıyla ilgili tekne kaptanı tutuklandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Temmuz 2024 05:27 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 05:28
Beylikdüzü'nde tekne ile botun çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tekne kaptanı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, gece ilçedeki bir marinada tekne ile şişme botun karıştığı kazada bottaki kişinin denize düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Sualtı Aramab ekipleri, denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun cansız bedenine yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın yerde ulaştı.
TEKNE KAPTANI GÖZALTINDA
Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, konuyla ilgili tekne kaptanı M.P. ile O.Ö.'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.P. "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, O.Ö. serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı