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 | Bengül Büyükhan

İstanbul'da birçok belediyeye terör soruşturması! Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları gözaltında

Son dakika haberine göre; İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İstanbul'da birçok belediyeye terör soruşturması! Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları gözaltında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 08:43

İstanbul'da 9 belediyeye terör soruşturması başlatıldı. Aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edildi. Soruşturmada şüphelilerin, örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği anlaşılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

12 İLÇEDE OPERASYON

Harekete geçen emniyet ekipleri İstanbul'da 12 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. gözaltına alındı.

Şüpheliler C.Y. ve L.G'nin makam odaları ile diğer şüphelilerin ikametlerindeki arama işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

 

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