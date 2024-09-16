İstanbul'da bomba alarmı! Yollar kapatıldı, çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da Sultangazi meydanında bomba alarmı verildi. Şüpheli paketi görenler, hemen durumu ekiplere bildirdi. Yollar kapatılırken içinde el yapımı bomba olduğu tespit edilen paket etkisiz hale getirildi.
İstanbul Sultangazi'de hurda toplayan bir kişi, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu görünceü büyük bir telaşla durumu ekiplere bildirdi.
Hurdacının ihbarından polis ekipleri harekete geçti. İhbarı yapan şahıs ifadesini almak üzere karakola götürülürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.
Yolların kapatıldığı noktaya olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
PAKETTEN EL YAPIMI BOMBA ÇIKTI
Sultangazi meydanında titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.