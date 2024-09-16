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İstanbul'da bomba alarmı! Yollar kapatıldı, çok sayıda polis sevk edildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 13:40 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:42

İstanbul'da Sultangazi meydanında bomba alarmı verildi. Şüpheli paketi görenler, hemen durumu ekiplere bildirdi. Yollar kapatılırken içinde el yapımı bomba olduğu tespit edilen paket etkisiz hale getirildi.

İstanbulSultangazi​'de hurda toplayan bir kişi, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu görünceü büyük bir telaşla durumu ekiplere bildirdi.

Hurdacının ihbarından polis ekipleri harekete geçti. İhbarı yapan şahıs ifadesini almak üzere karakola götürülürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

Yolların kapatıldığı noktaya olay yeri inceleme ve bomba​ imha uzmanları sevk edildi.

İstanbul'da bomba alarmı! Yollar kapatıldı, çok sayıda polis sevk edildi - 1. Resim

PAKETTEN EL YAPIMI BOMBA ÇIKTI

Sultangazi meydanında titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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