Bugün Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programı kapsamında bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Kapanacak yollar ve oluşturulan güzergahlar şöyle:

Kapanacak Yollar (14.00 - Program Bitimine Kadar)

- Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine)

- Taksim Meydanı’nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol

- Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş ve çıkışlar

- Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi

- Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

- Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi

- Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar

- Yeni Çarşı Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi (İstiklal Caddesi istikameti)

- Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol

- Tak-ı Zafer Caddesi

- Mete Caddesi (İnönü Caddesi kesişiminden itibaren)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- İnönü Caddesi

- Tarlabaşı Bulvarı

- Refik Saydam Caddesi

- Meclis-i Mebusan Caddesi